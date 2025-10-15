Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Okullarda birinci dönem devam ederken öğrenciler ve veliler ara tatil tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi sıkça araştırılıyor. Binlerce kişi her gün "Ara tatil ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.
Yeni eğitim öğretim yılı tüm hızıyla sürerken gözler ilk ara tatile çevrildi. Kasım ayına sayılı haftalar kaldı ve aramalar sıklaşıyor. Net tarihi öğrenmek isteyenlerin ilettiği soru "Ara tatil ne zaman" oluyor.
Kasım ara tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma