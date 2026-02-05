ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak?
Okullarda derslerin yeniden başlamasıyla birlikte tatil günleri yeniden konuşulmaya başlandı. Öğrenciler ve veliler eğitim takvimini yakından izliyor. Özellikle ara tatil ve dönem sonu tarihleri merak ediliyor. İşte "Ara tatil ne zaman" sorusunun yanıtı...
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine girilmesiyle birlikte ara tatil tarihleri de zaman zaman araştırılıyor. Binlerce öğrenci her gün "Ara tatil ne zaman" sorusunu yöneltiyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının yayımlamış olduğu takvim...
Ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
