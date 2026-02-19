Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Mart ayı öğrenciler için ara tatil anlamına geliyor. Şubat ayının 3'te si geride kalırken adım adım bahar mevsimine yaklaşıyoruz. Öğrenciler sürekli olarak "Ara tatil ne zaman" sorusun cevap arıyor.
Şubat ayında öğrenciler 2. döneme başladılar. Mart ayında milyonlar 3. molalarını yapacaklar. Net tarih hakkında bilgi sahip olmayanlar tam tarihi öğrenmek adına "Ara tatil ne zaman" sorusuna ağırlık veriyor.
İkinci ara tatil ne zaman?
MEB'in paylaştığı 2025-2026 yılı eğitim öğretim takviminde mart ara tatilinin 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona ereceği belirtildi.
26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ