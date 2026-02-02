Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?

Okullarda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler gözünü tatil takvimine çevirdi. Ders zilinin yeniden çalmasıyla beraber en çok merak edilen konuların başında ara tatil tarihi ve okulların kapanacağı gün geliyor. Bugün sıklıkla "Ara tatil ne zaman" sorusuna yanıt aranıyor.

Ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.