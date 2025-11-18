Ara tatil sonrası ikinci gün: İstanbul'da sabah trafiği kilitlendi

İstanbul'da ara tatilin ardından okulların açılmasının da etkisiyle haftanın ikinci gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Trafiğin yavaş seyrettiği kentin Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli'nin girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar yavaş ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise trafik yoğunluğu Ataşehir'den başlayarak köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında da araçlar ağır seyrediyor.

Öte yandan, bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda durum nasıl?

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Haliç ve Mecidiyeköy'de oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor. D-100 kara yolu Avcılar mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle de sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor.

TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri ile İSTOÇ arasında araçlar yavaş ilerliyor.

Yine kentte ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki ara tatilin ardından ikinci iş gününde metrobüs durakları ve diğer toplu taşıma araçlarında da yolcu yoğunluğu oluştu.

Özellikle Yenibosna-Şirinevler aktarma merkezlerinde yolcular toplu ulaşım kullanmakta güçlük çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 63'lere kadar çıktı.