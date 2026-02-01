Ara tatil trafiği rahatlatmadı: İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'i aştı

İstanbul'da uzun süredir kent yaşamının en önemli sorunlarından biri olan trafik yoğunluğu, ara tatil döneminde de düşüş göstermedi. Okulların kapalı olmasına rağmen özellikle iş çıkış saatlerinde yoğunluk hafta boyunca yüzde 80'in üzerinde seyretti.

Son aylarda trafikteki sıkışıklığın daha belirgin hale geldiği kentte, yoğunluğun günün büyük bölümüne yayıldığı görülüyor. Haftada birkaç kez yüzde 85'in üzerine çıkan trafik yoğunluğu, ocak ayında iki kez yüzde 89 seviyesine kadar yükseldi.

Yağışla birlikte trafik de artıyor

Ara tatil nedeniyle rahatlama beklentisinin karşılanmadığı İstanbul'da, son dört günde yoğunluk yüzde 85'leri gördü. Çarşamba ve perşembe günleri trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçülürken, haftanın son iş gününde yağışın da etkisiyle bu oran yüzde 87'ye çıktı. Genellikle daha sakin geçen hafta sonu akşamlarında ise cumartesi günü yoğunluk yüzde 83'e ulaştı.

Trafik verileri, ana arterler ve bağlantı yollarında hareketliliğin gün boyu yüksek seyrettiğini ortaya koyarken, havadan çekilen görüntülerde D-100 kara yolunda iş çıkış saatlerinde kilometrelerce uzanan araç kuyrukları dikkat çekti.