Ara tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor?
Okul ara tatili ile Ramazan Bayramı aynı döneme denk geldi. Milyonlarca öğrenci geçen cumadan itibaren mart ara tatiline girdi ve pazartesi okulların açılıp açılmayacağı sorgulanıyor. Bazı öğrenciler de "Arar tatil uzatıldı mı" sorusuna cevap arıyor.
Milyonlarca öğrenci 3. molasını yapıyor. 13 Mart'ta başlayan ara tatilin son bulacağı tarih merak edilirken kafa karışıklığını ortadan kaldırmak adına "Ara tatil uzatıldı mı", "Okullar ne zaman açılıyor" sorusu sıkça geliyor.
Ara tatil uzatıldı mı?
Mart ara tatilinin uzatılması söz konusu değil. Öğrenciler için 3. mola 23 Mart Pazartesi günü son buluyor.
26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
