Araba kullanırken kara yollarının çalışma yapılan noktalarına dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 9-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 17-18. kilometrelerindeki genişletme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yozgat-Alaca yolunun 5-11. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 16-17. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Ereğli istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde yangın söndürme sistemi test çalışması yapılacak. Bu nedenle bugün 12.00-17.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım eski Zigana yolu güzergahından devam edecek.