Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, CHP'den istifa etti
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru partisi CHP'den istifa etti
CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun partisi CHP'den istifa ettiğini bildirdi.
Sucu, yaptığı açıklamada, Doğru'nun, e-Devlet sistemi üzerinden CHP üyeliğinden ayrıldığını söyledi.
Hayri Sucu, Doğru'nun istifasına ilişkin yarın basın açıklaması yapacaklarını ifade etti.
Doğru, 2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilmişti.
Kaynak: AA