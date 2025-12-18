Arabesk sanatçısı Cansever’den hayranlarını üzen haber: Lösemi tedavisine başladı

Bir süredir Almanya’da yaşamını sürdüren sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Cansever, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu belirterek, tedavi kapsamında cuma günü kemoterapiye başlayacağını duyurdu.

Bu süreçte sahnelere ara vereceğini ifade eden sanatçı, çok sayıda mesaj ve telefon aldığını ancak herkese tek tek yanıt veremediğini söyledi. Cansever, paylaşımında, “Bana lösemi teşhisi konuldu. Almanya’dayım ve doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. İnşallah her şey çok güzel olacak. Dualarınızı bekliyorum” ifadelerine yer verdi.