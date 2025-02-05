Araç alacaklar dikkat! Galericiler alım fırsatı için tarih verdi

Araç alım satımlarında yeni uygulanan sitemlerde ufak problemler olduğunu ve bunların da çözülmesi gerektiğini söyleyen oto galerici Ahmet Yurtlu, sigorta sistemindeki değişikliğe dikkat çekti.

Sigortayı artık öncesinde yapıp sonra satışa geçtiklerini ifade eden Yurtlu, "Burada sigorta yapılırken vatandaşın eli daha güçlüydü. Mesela 10 günlük bir süreç vardı. Daha geniş bir sürede bunu değerlendirebiliyordu, daha mantıklı fiyatlar alabiliyordu" dedi.

Sigorta yapılan araçta rehin ve tedbir sorunu

Sigorta içinin şimdi biraz daha aceleye geldiğini belirten galerici, "Hemen satışı almadan önce alacağı için bir takım aksaklıklar yaşanıyor. Vatandaş sigortayı yaptırıyor sonra arabada rehin çıkıyor, tedbir çıkıyor veya satmaktan vazgeçiyorlar. Tabi sigortayı iptal etmesi için de tekrar satış görmesi gerekiyor. Bunlar ufak tefek problemler ama bunların bir şekilde çözülmesi lazım" diye konuştu.

Şubat ayında alım fırsatı

Yurtlu, 2025 yılında ekstrem bir artış beklemediklerini ve şubat ayının alım konusunda değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Otomotivde fiyatlar artar mı düşer mi? Seyir nasıl olur sorusu ile çok karşılaşıyoruz. Vatandaş arabasını alırken altına, euroya, dövize endeksliyor. Öyle olunca benim kanaatim ekstrem hareketler görmeyeceğiz. 2025'te de enflasyon oranının stabil bir şekilde devam edeceğini, enflasyonla doğru oranda fiyatların da artarak devam edeceğini öngörüyoruz.

Bahara girerken de biraz daha hareketleniyor piyasa. İnsanların ikinci araba ihtiyacı oluyor ya da tatile giderken yenileyelim moduna geçiyorlar. Nisan ayından sonra fiyatlar biraz daha yukarı hareket edeceği için, kısa vadede araç almayı düşünenlerin şubat ayını alım fırsatı olarak değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum."