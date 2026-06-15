Araç satışında noter dönemi değişiyor mu? Sektörden dijital sistem talebi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç satış işlemlerinin de artık yeni nesil dijital ticaret anlayışıyla ele alınması gerektiğini belirterek, noter işlemleri nedeniyle ciddi zaman kaybı yaşandığına dikkat çekti.

Mevcut sistemin hem maliyet hem operasyon yükü oluşturduğunu ifade eden Erkoç, ikinci el araç satışında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen işletmelerin faaliyet gösterdiğini kaydederek, araç satış işlemlerinde vatandaşın sadece araç bedeliyle değil, ek işlem maliyetleriyle de karşı karşıya kaldığını söyledi.

Erkoç, "Güvenli dijital satış modeliyle süreçler çok daha hızlı, şeffaf ve düşük maliyetli yürütülebilir. Türkiye'nin dijitalleşme vizyonu içerisinde bu dönüşüm artık ertelenmemelidir. Dijital satış modeli, ekonomik açıdan da önemli katkılar sağlayacak." diye konuştu.

"Dünyada dijital satış sistemleri yaygınlaşıyor"

Avrupa'da birçok ülkede araç satış işlemlerinin dijital platformlar üzerinden gerçekleştirildiğine dikkat çeken Erkoç, Türkiye'nin de bu dönüşüme uygun güçlü teknik altyapıya sahip olduğunu ifade etti.

Erkoç, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde araç satış süreçlerinin elektronik doğrulama sistemleri üzerinden yürütüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye, dijital kamu hizmetlerinde önemli bir noktaya ulaştı. Güvenli ödeme sistemi, elektronik doğrulama ve merkezi veri altyapısıyla ikinci el araç satışında yeni bir modele geçilebilir. Yeni model, hem vatandaş hem devlet hem de sektör açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bizim temel yaklaşımımız güvenli, şeffaf ve denetlenebilir ticaretin güçlendirilmesidir. Yetki belgeli işletmelerin dijital satış süreçlerine dahil edilmesi, hem kayıt dışılığın azalmasına hem de vatandaşın daha güvenli hizmet almasına katkı sağlayacak."

Erkoç, ikinci el araç satışlarında güvenli dijital devir sistemine geçilmesinin hem vatandaşın hayatını kolaylaştıracağını hem de sektörün kurumsal dönüşümünü hızlandıracağını kaydetti.