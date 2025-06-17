Aracın üzerindeki kuş pisliği boyaya zarar vermeden nasıl temizlenir? Uzmanı en etkili yöntemi anlattı

Antalya, Adana, Mersin gibi güney kentlerinde güneş yanığı; Rize, Trabzon, Samsun gibi kuzey şehirlerde ise nem… Araçlarınızın en büyük düşmanı…

Otomobilin Türkiye gibi yatırım aracı olarak düşünüldüğü ülkelerde değer kaybı araç sahipleri için en önemli parametrelerden biri.

Peki aracın değerini korumak için neler yapılmalı?

Otomobil servisi olarak hizmet veren Hasbi Çakıroğlu, insanlar gibi araçların da güneşten ve nemden korunması gerektiğini vurguladı.

İHA’ya konuşan Çakıroğlu, bölgeye özgü iklim şartlarının araçlarda farklı sorunlara neden olabileceğini anlatırken, Karadeniz bölgesinde nem nedeniyle buharlaşma ve küflenme gibi sonuçlarla karşılaşılabileceğini söyledi.

Çakıroğlu “Bölgemiz nemden kaynaklı çok yağmurlu olduğundan buharlaşma sorunları oluyor. Aşırı nem, iklimsel faktörlerden kaynaklı arızalar olabiliyor. Araçlarımızı uzun süre kapalı tutmamalı, zaman zaman havalandırmalıyız” dedi.

Boyaya zarar vermeden kuş pisliği nasıl temizlenir?

Ayrıca kaporta ve boya bakımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Çakıroğlu, kuş pisliklerinin boya üzerinde asidik etkiler yaparak kalıcı hasara yol açabileceğini ifade etti.

Çakıroğlu, "Kuş pisliği kurumuşsa, doğrudan ıslak mendille silmek yerine bir peçeteyi ıslatıp üzerine koymak daha güvenlidir. Yaklaşık 5 dakika bekletildiğinde yüzey daha zarar görmeden temizlenebilir" diye konuştu.

Güney bölgelerde güneş yanıklarına karşı açık renkli araçların tercih edildiğini hatırlatan Çakıroğlu, Trabzon gibi bölgelerde ise güneş yanıklarının nadir görüldüğünü, ancak nemin araç bakımında başlıca faktör olduğunu sözlerine ekledi.