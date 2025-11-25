Aracını altı ayda sadece beş gün kullandı: Yargıtay değişim kararını onadı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, satın alındıktan üç yıl sonra iki kez motoru değiştirilen otomobilin "gizli ayıplı" olduğuna hükmederek aracın ayıpsız bir yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

Dosyaya göre İstanbul’da yaşayan bir vatandaş, 2016 yılında bayiden 176 bin 713 avroya sıfır kilometre bir otomobil satın aldı. Periyodik bakımlarını yetkili serviste yaptıran araç sahibi, 2019’da seyir hâlindeyken motor arızasıyla karşılaştı.

Yetkili servise götürülen otomobil, yaklaşık 99 gün süren işlemin ardından motoru değiştirilmiş şekilde teslim edildi. Ancak üç gün sonra aynı arıza tekrar yaşandı. Araç yeniden servise alındı ve 84 gün süren ikinci motor değişimi sonrası sahibine geri verildi.

Teslimden iki gün sonra bu kez hararet uyarısı alan araç üçüncü kez servise götürüldü. Servis, parça değişimi gerektiğini belirtti ancak araç sahibi yeni bir onarıma izin vermedi.

"Altı ayda yalnızca beş gün kullanabildim"

Yaklaşık altı aylık süreçte aracını yalnızca beş gün kullanabildiğini ifade eden tüketici, bayinin talebini karşılamaması üzerine İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi’nde dava açarak aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini istedi.

Davalı şirket ise aracın üretim hatası bulunmadığını, tüketicinin aracı yaklaşık beş yıldır kullandığını savunarak davanın reddini talep etti.

Mahkeme tüketiciyi haklı buldu

İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi, davacıyı haklı bularak aracın ayıpsız yenisiyle değiştirilmesine hükmetti. Kararda, otomobilin 2016’daki satın alma tarihinden 2021’e kadar dokuz kez servise gittiği, çok sayıda parçasının değiştiği ve iki kez motor değişimi yapıldığı vurgulandı.

Araçta meydana gelen sorunlar nedeniyle tüketicinin beklediği faydayı elde edemediği belirtilen kararda, aracın orijinalliğini kaybettiği ve bu nedenle gizli ayıp kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yargıtay kararı onadı

Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Araçta yaşanan motor arızalarının aracın ilk alınması sırasında bilinemeyeceği ve aracın kullanımı sonucu ortaya çıktığı, motor ve parçalarının üretimi ve tasarımıyla ilgili olduğu, araçtan faydalanmayı etkilemesi, sürekliliğinin olması ve araçta ekonomik değer kaybına sebebiyet vermesi nedeniyle 6502 sayılı Kanun kapsamında gizli ayıp niteliği taşıdığının anlaşılmasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın onanmasına karar verilmiştir."