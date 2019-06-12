Araçlar su altında kaldı, okulu su bastı!

12 Haziran 2019

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Pendik, Kartal ve Maltepe'de etkili olan sağanak nedeniyle, bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. Pendik'te oluşan su birikintisinde mahsur kalan aracının üzerine çıkan bir vatandaş ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Okulda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Sağanak nedeniyle bazı binaları da su bastı. Pendik'teki bir okulun anaokulu bölümünde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Evin çatısına yıldırım düştü

Kartal Çarşı Mahallesi Mülayim Sokak'ta bir evin çatısına yıldırım düştü. Çatıda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Sağanak nedeniyle bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, yol kenarlarında biriken sular nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediği görüldü.

İstanbul ile Yalova için sağanak ve dolu uyarısı

İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçelerinin yanı sıra Yalova ve çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu yağışı etkili olacak.

Akşam üstüne kadar sürmesi öngörülen yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli ve Sakarya çevreleri) yerel olarak kuvvetli olması öngörülen bölgede rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'da 5 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan ve Ağrı'da 10, Erzurum'da 11, Erzincan'da 14, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 32, Erzincan'da 31, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars ve Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA