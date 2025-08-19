Araçlarda yeni dönem: Kamera ve takip sistemi zorunlu oldu

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir değişikliğe gidildi. Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle beraber, C hususiyetleri sınıfındaki araçlarda takip sistemi ve kamera, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu zorunlu oldu.

Buna göre, değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa tescil edilecek taşıtlarda ilk tescil sırasında kamera ve takip cihazı bulundurulması mecburi olacak. Daha önce tescil edilen araçlarda ise bu şart şu tarihlere kadar zorunlu olmayacak:

-2025-2023 model araçlar için 1 Ocak 2026,

-2022-2018 model araçlar için 1 Ocak 2027,

-2017 ve daha eski model araçlar için ise 1 Ocak 2028.

Okul servisleri için 30 gün süre verildi

18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında tescil edilen veya edilecek, eski yönetmeliğe uygun kamera ve kayıt cihazı bulunan okul servislerinde de 31 Aralık 2027 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar yeni düzenlemede belirtilen şartlar aranmayacak.

Araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı için 30 gün süre verildi.