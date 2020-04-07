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Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.

Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm araçlar için egzoz gazı emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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