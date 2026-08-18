Araçların mor renge boyandığı yoldaki gerçek ortaya çıktı

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Dinar-Çay karayolu üzerinde meydana geldi. Yola nereden ve nasıl döküldüğü henüz belirlenemeyen kimyasal madde, etkili olan yağışın ardından asfalt yüzeyinde köpürerek yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, araç kaportalarında reaksiyona girerek rengini mor ve beyaza dönüştürdü.

Seyir halindeyken araçlarının renginin değiştiğini fark eden sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Muhtemel bir boya veya kaporta hasarından endişe eden vatandaşlar, karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara koştu.

Olayın ardından Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, yola dökülen kimyasalın boya olduğu ve M.Ö. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen bir tırdan döküldüğü tespit edildi.

Karayolunda Dinar Belediyesi itfaiye ekipleri ile boya firmasının elemanları temizleme çalışması yapıldı. Öte yandan, tır sürücüsüne ilgili trafik kanunu çerçevesinde 3 bin lira para cezası ve 15 ehliyet puanı cezası uygulandığı belirtildi.