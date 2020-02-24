Araçlarla ilgili tüm işlemler tek sayfada toplanacak

24 Şubat 2020

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, ilgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla bu yılın ilk "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Oktay, Dijital Türkiye Portalı üzerinden tüm bilgilere tek bir sayfadan ulaşılabilen, yeni bilgi veya belge ibrazını gerektirmeyen bütünleşik hizmetlerden katma değeri yüksek olanların kullanıma sunulmasının hedeflendiğini vurgulayarak "Bu kapsamda yakın zamanda kullanıma açılacak hizmetlerin ilki olacak 'Araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebilecektir." şeklinde konuştu.

Fuat Oktay, Dijital Türkiye Portalı üzerinden 2019 yılında bakanlıklara ait en çok kullanılan hizmetler hakkında da bilgi verdi.

"Raporlama sistemi" hayata geçirilecek

Bu yıl "Dijital Türkiye" çalışmalarındaki temel önceliklerinden ilkinin, karar vericilerin veriye dayalı olarak karar almasını sağlayacak ve 7/24 verilere erişim imkanı sunacak raporlama sisteminin Dijital Türkiye Portalı'nda hayata geçirilmesi olduğunu söyleyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda, 'Dijital Türkiye' hizmetlerinin ve bunları sunan kurumların performanslarını ölçecek ve raporlayacak veriye dayalı performans takip sistemi geliştirmiş bulunmaktayız. 'Dijital Türkiye Performans Sistemi' adını verdiğimiz bu sistemin testleri ve pilot çalışmaları tamamlanmış olup, yaygınlaştırılması çalışmaları başlatılmıştır. Dijital Türkiye Performans Sistemi kapsamında, bakanlıklar ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların Dijital Türkiye Portalı üzerinde sunulan hizmetlerinin, kurumları tarafından taahhüt edilen sürelerde tamamlanıp tamamlanmadığının takibi, bakanlık, kurum, birim bazında yapılabilir hale getirilecektir. Bu sistem ile performansı düşük olan kurumların tespitinin yanı sıra gecikme sebepleri belirlenerek süreç iyileştirme çalışmaları da sürekli bir şekilde yapılacaktır."

"Pilot çalışmalarına başlayacağız"

Kamu hizmetlerini fiziki mekanlara giderek yapmak isteyen vatandaşlar için Tek Durak Hizmet Noktalarının açılacağının bilgisini veren Oktay, "Tek Durak Hizmet Noktası çalışmasının da önümüzdeki günlerde pilot çalışmalarına başlayacağız. Tek Durak Hizmet Noktalarımızdan, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerini şahsen fiziki mekanlarına giderek almak istemeleri halinde kamu kurumlarına ayrı ayrı gitmek zorunda kalmadan tek bir noktada tüm bakanlıklar ile kurumların hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak." diye konuştu.

Bu sayede vatandaşların, farklı işleri için onlarca kuruma gitmek zorunda kalmayacağını vurgulayan Oktay, "Vatandaşlarımız, tüm iş ve işlemlerini tek bir noktada ve tek bir kişi ile daha rahat halledebilecektir. Bu, Türkiye'de kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumunda yeni bir devrimdir. Uygulamaya aldığımızda, bürokrasinin nasıl azaldığına vatandaşlarımız da bizzat şahit olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA