‘Araçta kan var’ ihbarı polisi alarma geçirdi, gerçek çok başka çıktı
Antalya Manavgat'ta bir vatandaşın "Otomobilin her tarafında kan var" şeklindeki ihbarı, trafik polisini alarma geçirdi. Plakadan sahibine ulaşılan araçtaki izlerin, yeni alınan araç için kesilen adağın kanları olduğu anlaşıldı.
Manavgat'ta Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında bir vatandaş, beyaz bir araçta kan görünce durumu trafik polislerine bildirdi.
Görevli trafik polisi, aracın arka plakası ve ön sol çamurluğunda kan görünce ilgili birimleri arayarak araç sahibine ulaşılmasını istedi.
Kısa bir süre sonra otomobilin başına gelen kadın sürücü, aracı yeni satın aldığını, kesilen adağın kanını otomobilin değişik yerlerine sürdüğünü söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA