Araçta sigara kullanan sürücü ve yolculara ceza

25 Eylül 2019

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polisin katılımıyla yapılan "dumansız araçlar" uygulamasında, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.

Ekipler, seyir halindeki aracında sigara içtiği belirlenen sürücüleri uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan şoför ve yolculara, araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulunurken ekipler, araç içinde sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesti.

Öte yandan, denetimde sürücülerin Genel Bilgi Taraması'nın (GBT) yapıldığı uygulamaya dedektör narkotik köpeği de katıldı, araçlarda arama yapıldı.

Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi.

Bursa

Bursa'da 250 polisin katılımıyla 15 noktada yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.

Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.

Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.

Polis tarafından durdurulan ve durum hakkında bilgilendirilen taksi şoförü Ömer Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bence güzel bir uygulama. Trafikte sigara içmek uygun değil, dikkat dağınıklığına neden oluyor." dedi.

Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi.

Manisa

Manisa'nın il merkezi ve ilçelerinde, asayiş ve trafik ekiplerinin müşterek katılımıyla 15 noktada, 150 personelle yapılan denetimde, araçlarda sigara içilip içmedikleri denetlendi.

Polis, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Durdurulan sürücülerden Fatih Gezinti, uygulamada ilk denetlenen sürücülerden biri olduğunu belirterek, "Zaten araçlarda sigara içilmemesi gerekiyordu, doğru bir uygulama. Bize de ders oldu, tekrarı olmaz." dedi.

Akhisar'dan İzmir'e gittiğini aktaran sürücü Burak Aktaş, "Aracı servise götürüyordum, o sırada elimde sigara vardı. Bu şekilde ilk defa ceza yiyorum. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Araçta sigara içmeyeceğiz, dumansız hava sahasına uyacağız." diye konuştu.

Turgutlu ilçesinde de uygulamada denetlenen sürücülerden Abdullah Tarcan, sigara içmenin sürücülerin dikkatini dağıttığını belirterek, "Araç içerisinde sigara kullanan olduğu zaman rahatsız oluyorum. Sigara zaten insan sağlığına zararlı. Bu yasak ile kimseye aracımda sigara içemeyecek." ifadelerini kullandı.

Aksaray

Aksaray merkezindeki Ankara Caddesi'nde asayiş ve trafik ekiplerinin müşterek katılımıyla yapılan denetimde, polis ekipleri, araç içerisinde sigara kullanıldığı tespit edilen otomobil ve hafif ticari araçları durdurdu.

Denetimde, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya Kabahatler Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca 153'er lira para cezası uygulandı.

Ceza uygulanan sürücü ve yolcuların şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı ile belirlenen bazı yerlerde yapılan uygulamada ise güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi.

Araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.

Uygulamada araçlarda sigara içtiği belirlenen 10 sürücüye 153'er lira idari para cezası verildi.

Ekipler, sürücüler ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi uyarısında bulundu.

Polis tarafından bilgilendirilen kamyonet sürücüsü İbrahim Özlü, "Gayet yerinde bir uygulama. Memnunum bu uygulamadan. Kurallara kendimiz ve başkalarının güvenliği için uymamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA