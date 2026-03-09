Google Haberler

Aralarında Özgür Özel’in de bulunduğu dokunulmazlık dosyaları TBMM’ye gönderildi

TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 4 milletvekiline ait 5 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.

Özgür Özel'in 2 dosyası bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
