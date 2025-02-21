Aralıklı kar yağışının sürdüğü İstanbul'da trafik açık

İstanbul'da çarşamba günü başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken trafik, okulların da tatil olmasının etkisiyle, sakin seyrediyor.

Belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ederken, İstanbul'un her iki yakasında da D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü girişlerinde haftanın son günü rutin olan trafik yoğunluğu bugün görülmüyor.

Vatandaşların toplu taşıma kullanmayı her zamankinden daha fazla tercih etmesiyle birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü.