Aralıkta 542 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Aralık 2025 döneminde firmalara yönelik izin belgelerine ilişkin verileri açıkladı.

Bakanlığın söz konusu döneme ait dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebi doğrultusunda ya da resen iptal edilen izin belgelerine ilişkin listeleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Aralık ayında 542 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenlenirken, 9 firmaya yurt içi satış ve teslim, 3 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi verildi.

7 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi

Aynı dönemde, firma talepleri doğrultusunda 26, resen yapılan değerlendirmeler sonucunda ise 7 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.