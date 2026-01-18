Aralıkta 542 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025 dönemine ilişkin dahilde işleme rejimi verilerini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan listelere göre, söz konusu ayda 542 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenlenirken, 9 firmaya yurt içi satış ve teslim, 3 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi verildi.
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Aralık 2025 döneminde firmalara yönelik izin belgelerine ilişkin verileri açıkladı.
Bakanlığın söz konusu döneme ait dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebi doğrultusunda ya da resen iptal edilen izin belgelerine ilişkin listeleri Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre Aralık ayında 542 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenlenirken, 9 firmaya yurt içi satış ve teslim, 3 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi verildi.
7 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi
Aynı dönemde, firma talepleri doğrultusunda 26, resen yapılan değerlendirmeler sonucunda ise 7 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.