Aranan 3 bin kişi cezaevi ziyaretinde yakalandı

15 Şubat 2018

İstanbul'da 7 cezaevindeki tutuklu ve hükümlüleri 2016-2017 yıllarında ziyarete gidenlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) yapılan kimlik sorgulamaları sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 3 bin 148 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'nin en fazla nüfusuna sahip kenti olan İstanbul, suç oranı bakımından da ülkedeki şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık gibi olaylara anında müdahale eden güvenlik güçleri tarafından yakalanan zanlıların bir kısmı tutuklanarak cezaevine konulurken, cezaevlerinin güvenliği için sıkı önemler alınıyor.

2016 ve 2017 yıllarında İstanbul'daki Silivri, Metris, Bakırköy, Maltepe, Kartal, Ümraniye, Paşakapısı cezaevlerindeki güvenlik önlemleri kapsamında, tutuklu ve hükümlüleri ziyarete gidenlerin GBT ve UYAP sisteminde kimlik sorgulamaları yapıldı.

3 bin 148 kişi yakalandı

Yapılan sorgulamalar sonucunda, 2016'da bin 567 ve 2017'de bin 581 kişi olmak üzere, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 3 bin 148 kişi yakalandı.

Yapılan denetimlerde, cezaevlerine yasak malzeme sokmaya çalıştığı iddiasıyla 2016'da 225 ve 2017'de 304 kişi olmak üzere, 529 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu yıllarda, İstanbul'daki 7 cezaevinden firar teşebbüsünde bulunan 22 tutuklu ve hükümlü yakalanırken, 2 kişi ise firar etti. Aynı dönemde cezaevlerinde 60 intihara teşebbüs, 208 açlık grevi, 32 "ölüm orucu" ve 148 diğer asayiş olayı meydana geldi.

29 bin 646 tutuklu ve hükümlü

Bu arada, Silivri, Metris, Bakırköy, Maltepe, Kartal, Ümraniye ile Paşakapısı cezaevlerinde, toplam 29 bin 646 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

İstanbul'daki cezaevleri arasında 16 bin 690 tutuklu ve hükümlü barındıran Silivri Cezaevi ilk sırada yer alırken, bunu 6 bin 563 ile Maltepe, 2 bin 230'la Metris, 2 bin 110 ile Ümraniye, bin 164 ile Bakırköy, 708 ile Kartal ve 181 kişi ile Paşakapısı Cezaevi takip ediyor.

Kaynak: AA