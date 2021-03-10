Aranan bin 373 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı olarak 45 bin 894 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 1373 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimlerce, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen, risk durumuna göre açılmasına izin verilen özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, park, bahçe, rekreasyon alanı, sahil bantları, internet kafe, oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı.

Ülke genelinde 11 bin 248 karma ekipte 45 bin 894 personelin katılımıyla 288 dedektör köpek eşliğinde yapılan uygulamada, aranan 1373 kişi yakalandı, 126 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 400, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 29 ve diğer idari yaptırımlardan 981 kişiye idari, 827 kişiye ise adli işlem uygulandı.

36 bin iş yeri denetlendi

120 bin 34 araç ve 36 bin 397 iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde, 6 bin 255 araca idari işlem uygulandı, 1072 araç trafikten men edildi, 12 aranan araç bulundu.

Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 6, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 5, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 8 ve diğer idari yaptırımlardan 36 olmak üzere 55 iş yerine idari işlem uygulandı.

Denetimlerde, çok sayıda silah, 281 gram eroin, 23 gram esrar, 2,5 gram metamfetamin, 805 gram sentetik kannabinoid bonzai, 2,14 gram Afyon sakızı, 45 kök kenevir bitkisi, 416 uyuşturucu içerikli hap, 1246 sentetik ecza maddesi ile 2 bin 302 paket kaçak sigara, 2 bin 2 litre kaçak içki ve 7 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.