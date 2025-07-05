ARAS EDAŞ’tan kırsala enerji yatırımı: Köylerde direkler yenileniyor

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ), enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla eski elektrik direklerini yenileriyle değiştirerek kırsal kesimde kesintisiz enerji hedefini bir adım daha ileri taşıdı.

Sorumluluk alanındaki kırsal bölgelerde altyapı yatırımlarına devam eden ARAS EDAŞ, köylerdeki enerji sistemlerini modernize etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Duraklı köyünde yürütülen çalışmalarda, yıllar içinde yıpranarak işlevini yitiren direkler sökülerek, daha dayanıklı ve çağdaş standartlara uygun yeni direklerle değiştirildi.

Muhtardan teşekkür: “Sesimiz duyuldu”

Duraklı Köyü Muhtarı Cevdet Aykut, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Elektrikle ilgili sık sık sorun yaşıyorduk. Köylülerimizin taleplerini ilettik, sağ olsunlar kısa sürede dönüş aldık. Şimdi daha güvenli ve sağlam bir elektrik altyapımız var,” ifadelerini kullandı.

Kış arızalarına karşı önlem, verimlilikte artış

ARAS EDAŞ yetkilileri, yapılan yenileme çalışmalarının özellikle kış aylarında yaşanan arıza ve kesintileri minimuma indirmeyi, aynı zamanda enerji iletiminde verimliliği artırmayı amaçladığını belirtti. Yeni direklerin zorlu hava koşullarına dayanıklı malzemelerden üretildiği, böylece hem hizmet kalitesinin hem de güvenlik standartlarının yükseltildiği aktarıldı.

Tüm köylerde kademeli uygulama başlayacak

Şirket, kırsal bölgelerdeki enerji altyapısını modernleştirme hedefi doğrultusunda benzer çalışmaların diğer köylere de planlı şekilde yaygınlaştırılacağını ve yatırımların süreceğini duyurdu.