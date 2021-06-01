Aras Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Aras Kargo çalışma saatleri

1979 yılından bu yana hizmet veren Aras Kargo, yurt içi ve yurt dışı kargo teslim işlemlerini gerçekleştiriyor. 5 kıtada 265 ülkede faaliyet gösteren Aras Kargo, özellikle pandemi döneminde e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişler nedeniyle faaliyetlerinde yoğunluk yaşıyor. Bu yoğnulk nedeniyle kimi zaman kargoların teslimi konusunda sorunlar yaşanabiliyor. Bu noktada müşteriler Aras Kargo çalışma saatlerini araştırıyor. Peki Aras Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Aras Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Aras Kargo hafta içi saat 08.30-18.00 arasında müşterilerine hizmet veriyor. Hafta sonunda ise cumartesi günü çalışan şirket 08.30-15.00 arasında hizmet veriyor.

Aras Kargo müşteri hizmetlerine ulaşılmak istendiğinde ise 444 25 52 numaralı telefondan ulaşılarak bilgi alınabiliyor. Firmanın genel merkezi ise Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Aras Plaza, No:2 İstanbul Beykoz, Kavacık güzergâhı üzerinde bulunuyor.