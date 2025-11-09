Arazi kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Kırsal Bozdere Mahallesi'nde yaşayan iki kardeş, şehir merkezinde karşılaşınca arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmaya tarafların çocukları da karışırken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Erol Ç., Yusuf Ç., Samet Ç. ve Doğan Ç. yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden polis ekipleri kavga edenleri ayırırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 17 yaşındaki Erol Ç.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.