Ardahan'da şap alarmı! Hayvanlar izole bölgelerde gömülecek

Ardahan Valiliği, kentte 10 Temmuz'da ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle telef olan hayvanların güvenli şekilde bertaraf edilmesi ve çevre ile insan sağlığının korunması için yeni bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan bilgilendirmede, üreticilerin olası hayvan kayıplarını Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde görülen şap salgını nedeniyle telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların gayri nizami şekilde mera ve köy yerleşim alanlarına, dere kenarlarına ve içme suyu kaynaklarına yakın bölgelere bırakılmasının önüne geçmek, bu kapsamda çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla ilimizdeki kurumların envanterinde yer alan tüm iş makineleri Valiliğimizce vatandaşlarımızın hizmetinde kullanılmak üzere Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne görevlendirilmiştir" denildi.

Telef olan hayvanların ekiplerce belirlenen izole alanlara gömüleceği ifade edilerek, üreticilerin Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait 0 478 211 31 42 ve 0 545 689 00 75 numaralı telefonlar üzerinden yetkililere ulaşabileceği hatırlatıldı. Açıklamanın sonunda, "Vatandaşlarımızın, şap hastalığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, yetkililerle iş birliği içinde hareket etmeleri önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.