Aref Ghafouri kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aref Ghafouri gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?

Bugün Borsa İstanbul'da bazı hisselerde yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. İllüzyonist Aref Ghafouri de bu isimler arasında yer alıyor. Aref hakkında bilgi sahibi olmayanlar "Aref Ghafouri kimdir" ve "Aref Ghafouri neden gözaltına alındı" sorularını yöneltiyor.

Aref Ghafouri neden gözaltına alındı?

illüzyonist Aref Ghafouri, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Aref Ghafouri kimdir?

Aref Ghafouri, 18 Aralık 1989 tarihinde İran’nın Urmiye şehrinde dünyaya geldi. İranlıdır ama aslı Azeridir, AzerbaycanTürk’üdür. Çocukluktan itibaren hep farklı olmayı ve farklı şeyler yapmayı seven birisiydi. Hayatı olduğu gibi değil, hayal gücünde istediği şekilde yaşayan Aref, 7 yaşından itibaren değişik hayaller ve olağan dışılıklar ile hayatını şekillendirmeyi seçti.

11 yaşına geldiğinde, hayal ettiklerini gerçeğe dönüştürme üzerine deneyimler yaşamaya başlamış ve kendini mentalizm’in sınırsız dünyasına taşımıştır. 11 yaşında iken amcasının ona gösteri yapmak için bir ampul kırıp yemesi onun gösteri dünyasına girmesini ateşledi. 18 yaşında bir sınav ile Türkiye'ye gelmeye karar verdi. İstanbul Teknik Üniversitesini kazandı. Anadili gibi Türkçe konuşmayı 7 ay gibi kısa zaman öğrendi. 6 ay orada eğitim gördükten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesine geçme kararı alarak yeni adresi olan Ankara'ya doğru yol aldı.

Geçiş yaptığı Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Endüstriyel tasarım bölümünü kazandı. Ankara’daki yaşantısında hem okuluna hem de mentalizme oldukça zaman Ayıran aref, zaman zaman Ankara da yaptığı gösteriler ile de mentalizm Alanında ki tecrübelerini geliştirmiş oldu.

Tüm bu gelişmeler neticesinde kendini hazır hissettiği bir anda yetenek sizsiniz Türkiye yarışmasına katılma kararı alan Aref, bu kararla hayatında profesyonel yeni bir başlangıç yapmış oldu.

2010 yılında jüride Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar’ın olduğu 2. sezon “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı. Bu yarışmada Sefa Doğanay birinci olmuştur.