Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü tatili birleştirildi. Kabine Toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olacağını duyururken vatandaşlar ise uzun bayram tatili öncesinde, arefe günü bankalar açık mı, sorusuna yanıt arıyor.

4 günlük bayram süresinde bankaların kapalı olması nedeniyle vatandaşlar işlemlerini arefe günü yapmak istiyor. Bankalar ise arefe gününde yarım gün hizmet verecek. Saat 9.00'da açılacak bankalar 12.30'a kadar açık olacak.

Bankaların çalışma saatleri

Pandeminin ardından normal çalışma saatlerine dönen bankalar saat 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 12.30-13.30 arasında ise bankalar öğle arası nedeniyle kapalı oluyor. Bayram arefesinde ise bankalar bu saatlerin dışında, yarım saat hizmet verecek ve bayram sonrası bankalar normal saatlerinde müşterilere hizmet vermeye devam edecek.