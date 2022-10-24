Arel Üniversitesi binası neden çöktü?

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Arel Üniversitesi'nin ana binası çöktü. Yaşanan olay sonrasında Arel Üniversitesi binasında yaşanan olayın nedenleri araştırılmaya başlandı. Sefaköy Halkalı Caddesinde bulunan bir konut şantiyesinde zemini güçlendirmek için yapılan çalışmalar esnasında, burada uygulanan fora kazıkları patlarken, istinat duvarı çöktü.

Bu süreçte Arel Üniversitesi binasında ciddi hasar meydana gelirken, istinat duvarının çökmesinin ardından Arel Üniversitesi'nin ana binasında da çökme meydana geldi. Arel Üniversitesi binası büyük hasar alırken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Arel Üniversitesi binası daha önce tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Arel Üniversitesi kimin?

Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 18 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Arel Üniversitesi, Türkiye'deki vakıf üniversitelerinden biridir. Arel Üniversitesi'nde eğitim dili İngilizce iken, öğrenciler isteğe bağlı olarak ikinci bir yabancı dil öğrenebiliyor.

Üniversite; Sefaköy ve Tepekent olmak üzere iki yerleşkede eğitim vermekte olup, Meslek Yüksek Okulu Sefaköy yerleşkesinde, Fakülteler, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Tepekent yerleşkesinde eğitim vermektedir.