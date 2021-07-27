Arhavi'de iki mahalleyi su bastı

Rize ve Artvin'de art arda yaşanan sel felaketinden sonra bu gün de iki kentte yağış sürdü. İki kentte valilikler kriz merkezleri oluşturuldu. Rize Valisi Kemal Çeber, "Yoğun yağışın vuracağı yerlerdeki 164 haneden 112 haneyi tahliye ettik" dedi.

Dün Karadeniz Bölgesi'nde Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Trabzon için sel ve heyelan uyarısı yapılmıştı. Cami hoparlörlerinden vatandaşlar uyarılmıştı. Bölge halkının dere yataklarından uzak durması, heyelan tehlikesi altında bulunan evlerdekilerin yerlerini değiştirmeleri gerektiği belirtilmişti.

Ani sel, heyelan ve su taşkını uyarılarında bulunulan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Rize ve Artvin’de beklenen yağış bu sabah yaşandı.

Arhavi'de iki mahalle su altında

Arhavi'de sağanak yağışın ardından iki mahalleyi su bastı. İlçede devam eden yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinin büyük bölümünde cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Mahallelerdeki bazı binaların giriş katlarına da su doldu. Ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.