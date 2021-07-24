Arhavi'de temizlik çalışmaları sürüyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve evin zarar gördüğü selin ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekiplerin ve askerlerin desteğiyle sürdürülüyor.

Artvin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, selden etkilenen Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallerindeki iş yerleri ve evleri dolaşarak tutanaklarla hasar tespiti yapıyor.

Selin cadde ve sokaklara sürüklediği hafriyatın temizlenmesi için de DSİ ve Karayolları ekiplerinin yanı sıra çok sayıda belediye ve il özel idaresi ekiplerinin araç ve personel desteğiyle çalışmalara devam ediliyor.

Binaların bodrum katlarına dolan suyun vidanjörler yardımıyla boşaltıldığı ilçede, cadde ve sokaklar biriken balçık ve diğer malzemeler kamyonlara yüklendikten sonra suyla yıkanıyor.

Vatandaşların ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması da devam ediyor.

Bölgede görevlendirilen yaklaşık 500 asker de vatandaşların temizlik çalışmalarına yardım ediyor. Ev ile iş yerlerindeki sel sularının tahliyesi, balçık ve rüsubat temizleme çalışmalarını gerçekleştiren askerler, eşyaların taşınmasında da yardımcı oluyor.

Öte yandan, Türk Kızılay ve yardım kuruluşları su kesintisi olan bölgede vatandaşlara su ve yemek dağıtıyor.