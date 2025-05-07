Arif Kocabıyık kimdir, kaç yaşında? Arif Kocabıyık tutuklandı mı, neden gözaltına alındı?

Yayın hayatına 2018 seçimleri ile başlayan kanal, 2019 Türkiye yerel seçimleri ile birlikte popülarite elde eden Arif Kocabıyık, bugün gözaltına alındı. Bu gelişme sonrası Kocabıyık hakkında bilgi sahibi olmayanlar "Arif Kocabıyık kimdir, kaç yaşında?" sorusunu yöneltmeye başladı.

Arif Kocabıyık neden gözaltına alındı?

Arif Kocabıyık ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Arif Kocabıyık kimdir?

Arif Kocabıyık, 1983 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğdu. Meslek lisesinden mezun olduktan sonra bir dönem düğün fotoğrafçılığı yaptı. Ardından Akdeniz Üniversitesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Medya alanındaki ilk adımını, kurucusu olduğu yerel bir gazete olan Divan ile attı. Ancak bu girişimi uzun soluklu olmadı.

2018 yılının Mart ayında, eniştesi Turan Kural ile birlikte YouTube platformunda İlave TV adlı kanalı kurdu. Sokak röportajlarıyla kısa sürede dikkat çeken kanal, Mayıs 2018'de 11 bin aboneye ulaştı. Artan ilgiyle birlikte Türkiye’nin farklı şehirlerini kapsayan bir röportaj turuna çıkan Kocabıyık ve ekibi, 2019 başında 90 bin aboneye ulaştı. Kanal, Temmuz 2023 itibarıyla 743 bin aboneyi aşarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Yayın sürecinde edindiği deneyimleri ve sokak röportajlarındaki gözlemlerini “Cesaret Bulaşıcıdır” adlı kitabında kaleme aldı. 18 Mart 2023’te İYİ Parti’den Antalya milletvekili aday adaylığını duyurdu. 9 Nisan 2023’te partisi tarafından Antalya 12. sıradan aday gösterildi, ancak seçilemedi.