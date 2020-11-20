Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, adaletin önemine dikkat çekerek iş insanı Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ettiğini ve Selahattin Demirtaş'ın ise tahliye olabileceğini söyledi.

Habertürk'te dün akşam yayınlanan programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arınç, "Ben kendim gibi biliyorum ki Tayyip Bey de adalet istiyor. Hukuktan ayrılmayın dedi. Bunu hepimiz önemseyelim lütfen. Değişikliği önce zihniyette bekliyorum. Bir hakim elindeki kanunu özgürlükçü, demokrat bir anlayışla yorumlarsa farklı karar verir, sıkı güvenlikçi bir düşünceyle, elinde çekiç var herkesi çivi gibi görüyorsa başka türlü karar verecektir." dedi.

"Artık adaleti yüksek sesle istiyoruz" diye konuşan Arınç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kararı veren insanlar sorumluluk alsınlar. Ergenekon davaları da böyleydi, şimdi o hakim ve savcıların nerede ve hangi durumda olduğuna bakın lütfen."

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında konuşan Bülent Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir." dedi.

Arınç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Selahattin Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı 'Devran' isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben korona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek."

Osman Kavala ile ilgili bir soru üzerine görüşlerini açıklayan Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Osman Kavala 2017'den beri 3 buçuk yıldır tutuklu. Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım."