Arızalı mühimmat infilak etti: Askeri personeller yaralandı
Şemdinli'de arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerin yaralandığı bildirildi.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki bir askeri üs bölgesinde arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerin yaralandığı belirtildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “9 Kasım 2018 günü Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır” denildi.
Kaynak: İHA