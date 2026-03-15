Arızayı söylemenin de bedeli var: Servislerde yeni ücret dönemi

Teknik servislerde uzun süredir çoğu zaman ücretsiz sunulan arıza belirleme hizmeti, son dönemde birçok sektörde ücretli hale geldi.

“Arıza tespit ücreti” ya da “diyagnostik inceleme bedeli” adı altında alınan bu ücretler, özellikle elektronik cihazlar, beyaz eşya, iklimlendirme sistemleri ve otomotiv alanında yaygınlaşmaya başladı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yüketiciler, tamir hizmetini kabul etmeseler dahi yalnızca arızanın tespit edilmesi için ücret ödemek zorunda kaldıklarını belirtirken, uygulamanın fiilen müşteriyi onarıma yönlendiren bir baskı unsuruna dönüştüğü eleştirileri yapılıyor.

Elektronikte 3 bin TL’ye, otomotivde 7 bin TL’ye kadar çıkıyor

Sektör kaynaklarına göre, 2026 itibarıyla cep telefonu, tablet, laptop ve bilgisayar servislerinde arıza tespiti için 1.000 TL ile 3.000 TL arasında ücret talep ediliyor. Beyaz eşya servislerinde bu tutar 700 TL ile 1.500 TL, kombi ve klima servislerinde ise 800 TL ile 2.000 TL bandında değişiyor.

Otomotiv tarafında ise ücretler daha da yukarı çıkıyor. Yetkili servislerde araçların bilgisayara bağlanarak arıza kodlarının okunması için 2.000 TL’den başlayıp 7.000 TL’ye kadar çıkan bedeller istenebiliyor. Özel servislerde ise bu hizmetin 1.000 TL ile 1.500 TL arasında ücretlendirildiği görülüyor.

Tüketici cephesinde tepki büyüyor

Tüketiciler, arıza tespiti sonrasında sunulan tamir teklifini yüksek bulup reddetseler bile servis ücretini ödemek zorunda kalmalarının mağduriyet yarattığını ifade ediyor. Bu durumun, özellikle yüksek maliyetli onarımlarda tüketiciyi istemediği halde tamir kararına zorlayabildiği belirtiliyor.

Örnek vakalarda, araç sahiplerinin yetkili servislerde yalnızca arıza tespiti için birkaç bin liralık faturayla karşılaştığı, beyaz eşya kullanıcılarının ise kısa inceleme sonrası benzer şekilde ek maliyet üstlendiği görülüyor.

Servisler: yazılım ve bihaz maliyetleri arttı

Teknik servis işletmeleri ise uygulamanın temelinde yükselen operasyonel maliyetlerin bulunduğunu savunuyor. Ölçüm cihazları, özel yazılımlar, lisanslı diyagnostik sistemler ve teknik ekipmanların maliyetinin arttığını belirten servis temsilcileri, arıza tespit işleminin yalnızca kısa bir kontrol değil, uzmanlık ve teknik altyapı gerektiren bir hizmet olduğunu vurguluyor.