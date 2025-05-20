Arizona’da Greer Yangını büyüyor! 20 bin dönüm küle döndü

ABD’nin Arizona eyaletinde 13 Mayıs’ta başlayan ve “Greer Yangını” olarak adlandırılan orman yangını halen kontrol altına alınabilmiş değil. Şu ana kadar 20 bin 425 dönümlük alanın tamamen yandığı bildirildi. Yangına, 736 kişilik bir ekip tarafından müdahale ediliyor.

Yalnızca yüzde 38’i kontrol altına alındı

Yangının adını aldığı Greer yerleşim birimi, eyaletin Beyaz Dağlar bölgesinde yer alıyor. Yetkililer, yangının yalnızca yüzde 38’inin kontrol altına alındığını açıklarken, mevcut hava koşullarının alevlerin daha da yayılmasına neden olabileceği ifade edildi.

Bu doğrultuda bölgede "kırmızı bayrak" uyarısı yapıldı. Yangının hızla yayılması üzerine Arizona Valisi Katie Hobbs, 17 Mayıs Cumartesi günü Apache County’de acil durum ilan etti.