Arkadaşının fotoğrafını izinsiz paylaşan sanığa hapis cezası!
Arkadaşının izni olmadan fotoğrafını paylaşan ve üzerine küfürlü ifadeler ekleyen kişi, mahkemeye taşınan olayda hapis cezasına çarptırıldı. İlk mahkeme beraat kararı verse de Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozarak sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yargıtay, temyiz talebini reddederek cezayı onadı. Karar, sosyal medya paylaşımlarında kişisel verilerin korunması açısından önemli bir emsal oluşturdu.
Bir kişi, arkadaşıyla birlikte çekildiği fotoğrafı izinsiz bir şekilde sosyal medya üzerinden paylaşarak, fotoğrafın üzerine arkadaşını hedef alan küfürlü ifadeler yazdı. Olay, mahkemeye taşındı.
Bölge Adliye Mahkemesi'nden hapis cezası
İlk derece mahkemesi sanık hakkında beraat kararı verirken, Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı bozarak 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayılmasını ve ele geçirilmesini gerekçe gösterdi.
Sanık, fotoğrafın rızayla çekildiğini belirterek kararı temyize götürdü. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz talebini reddederek mahkeme kararını onadı. Bu karar, sosyal medya paylaşımlarında kişisel verilerin korunması açısından emsal teşkil etti.