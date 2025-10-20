Arkadaşının ricasını kıramamış! TIR'ından 80 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TIR sürücüsü C.Ş.'nin (42) kente yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

Polis, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı TIR'ı, önünü keserek durdurdu.

Aramada narkotik dedektör köpeği valizlere tepki verdi. Üç valizi çıkaran polis, içerisinden 55 kilogram skunk ele geçirdi.

'İlk defa böyle bir ricada bulununca...'

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 80 milyon lira olduğu belirtildi.



TIR sürecüsü C.Ş. gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.

Şüpheli C.Ş.'nin ifadesinde, "Valizler arkadaşımın. 'Adana'ya götürür müsün' diye rica etti. İlk defa böyle bir ricada bulununca kıramadım. Uyuşturucuların benimle alakası yok" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.