Armine’nin sahibi Mehmet Dursun gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik 4. dalga operasyon kapsamında Armine’nin kurucu ismi ve sahibi iş insanı Mehmet Dursun da gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında bir gün önce 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4. dalga operasyonun ardından gözaltına alınan isimler arasında Mehmet Dursun’un da bulunduğu öğrenildi.

13 Ağustos’tan bu yana devam eden operasyonlarda şimdiye kadar 80 kişi tutuklandı.

Armine’ye TMSF tarafından kayyum atanmıştı

Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen cemaat ile doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen 31 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

TMSF tarafından kayyum atanan şirketler arasında Ayakkabı Dünyası ile Türkiye’nin en büyük tesettür giyim markalarından Armine de yer aldı.