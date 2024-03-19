Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor.

Yeni hat, Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluşacak. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası 8 dakikaya düşecek.

İlk defa demir yolu hat altyapı sistemi kullanıldı

Türkiye’de, metrolarda ilk defa kullanılan demir yolu hat altyapı sistemi bu projede yer aldı. Özel yöntemlerle beton serimi gerçekleştirildi. Bu sayede hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşü sağlandı.

Hattın hizmete alınmasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul’a yaptığı raylı sistem uzunluğu 161,7 kilometreye ulaşmış olacak.