Arnavutköy’de düğün konvoyunda tehlikeli drift! Kırmızı ışıkta trafiği felç ettiler

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Karlıbayır mevkiinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, trafik güvenliği konusunda endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Düğün konvoyunda bulunan bir otomobil sürücüsü, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta durduğu sırada aracıyla yol ortasında drift yaparak trafiği adeta felç etti.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sürücünün defalarca aracı savurarak kontrolsüz hareketler yaptığı, bu sırada diğer araçların ilerleyemediği ve trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor. O anlara tanık olan çevredeki vatandaşlar, duruma tepki gösterirken, sosyal medyada da görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Sadece eğlence amacıyla yapılan bu tehlikeli hareket, hem yol güvenliğini tehlikeye attı hem de düğün konvoylarına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Polis ekipleri, kimliği henüz açıklanmayan sürücünün tespiti için çalışma başlattı. Yetkililer, görüntüler üzerinden inceleme yapıldığını ve olayda sorumluluğu bulunan kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

Yetkililer, sürücülere ve organizatörlere çağrıda bulunarak kamuya açık alanlarda trafiği tehlikeye sokacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini hatırlattı.