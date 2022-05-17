Arnavutköy'de fabrika yangını

Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Haraççı Hadımköy yolundaki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çalışmalara destek olan bir vatandaş dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. (AA-İHA)