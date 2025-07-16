Arnavutköy'de İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, İETT otobüsü ile bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EVT 438 plakalı Toyota marka otomobil ile Deliklikaya-Arnavutköy hattında sefer yapan İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobilin sürücüsü 65 yaşındaki İhsan Kayacan, araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kayacan olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Çarpışma sonucu hem otobüs hem de otomobilde ciddi maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle Hadımköy Yolu Caddesi uzun süre trafiğe kapatılırken, yol üzerinde araç kuyruğu meydana geldi. Polis ekipleri kaza alanını güvenlik şeridiyle çevreleyerek inceleme başlattı.

İETT otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.