Arnavutluk'ta binlerce kişi başbakanın istifası için sokaklara döküldü

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Tiran genelinde toplanan binlerce gösterici, Arnavutluk hükümeti kabinesinin istifasını talep ederek protestoların onuncu gününde parlamento binasına yürüdü. Skanderbeg Meydanı'nda çarşamba gecesi bir araya gelen kalabalık grup, mevcut Başbakan Edi Rama ve Demokratik Parti Genel Başkanı Sali Berisha aleyhine sloganlar attı. Korunan kıyı bölgelerindeki turizm projelerine karşı başlayan eylemler, geniş çaplı bir rejim karşıtı harekete dönüştü.

Turizm yatırımları çevre tartışmalarını beraberinde getiriyor

Kıyı şeridindeki koruma bölgelerini kapsayan lüks gayrimenkul projeleri halkın tepkisini çekiyor. Muhalefet, Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı bir girişimin Pishe Poro ve Sazan Adası üzerindeki planlarına karşı çıkıyor. Organizatörler, milli birlik sembolü olan Prizren Birliği'nin kuruluş yıl dönümünde protestoları ülke geneline yaymayı başardı.

Eylemciler, Arnavutluk hükümeti yönetiminden beş temel talebin karşılanmasını istiyor. Talepler arasında kabinenin istifası, stratejik yatırımcı yasalarının iptali ve Dağ Paketi'nin geri çekilmesi yer alıyor. Göstericiler ayrıca korunan alanlar ile kültürel miras kanunlarındaki değişikliklerin tamamen durdurulmasını bekliyor.

Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum uyarısı yaptı

Başbakan Rama, güney kıyısındaki projelere yönelik muhalefetin dış güçler ve internet botları tarafından büyütüldüğünü iddia ediyor. Adriyatik kıyısındaki Narta Lagünü yaban hayatı koruma sahası ile Sazan Adası eski askeri üssünü kapsayan projeler, ülkeyi üst düzey turizm pazarına taşımayı hedefliyor.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Guillaume Mercier, Arnavutluk hükümeti yetkililerini çevre kurallarına hızla uyum sağlamaya çağırdı. Mercier, üyelik müzakerelerinin 27. faslının tehlikeye girmemesi adına gecikmeksizin adım atılması gerektiğini vurguladı. Eylemleri organize eden liderler, Arnavutluk hükümeti geri adım atana kadar protestoları sürdüreceklerini açıkladı.