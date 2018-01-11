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Arslan: Kanal İstanbul'da sona gelindi

Ulaştırma Bakanı Arslan, Kanal İstanbul projesinde sona gelindiğini, birkaç gün içinde açıklama yapılacağını söyledi.

Arslan: Kanal İstanbul'da sona gelindi
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul projesi ile ilgili çalışmada sona gelindiğini, bir kaç gün içinde açıklama yapılacağını söyledi.

TRT Haber yayınında konuşan Arslan, "5 alternatif üzerinde çalışıldı ve çalışmalar tamamlandı. Kanal İstanbul projemizde çalışmalar son aşamaya geldi. Bir kaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Kanal İstanbul çevresindeki yapılaşmayı kentsel dönüşüm ile çözeceğiz" dedi.

Kanal İstanbul Ahmet Arslan

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