ART ARDA DEPREMLER | DEPREM Mİ OLDU? İstanbul'da en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi...
İstanbul'da art arda deprem meydana geldi. Deprem sonrası binlerce kişi "Deprem mi oldu? En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?" soruları hızla gelmeye başladı. İşte son depremler listesi...
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İstanbul'da saat 12.13'te ve 12.50 sularında Silivri açıklarında deprem oldu. Son depremin 6 büyüklüğünde olduğu belirtiliyor..
SON DEPREMLER LİSTESİ
#DEPREM
Büyüklük:6.2 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [23.16 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:49:10 TSİ
Enlem:40.86 N
Boylam:28.24444 E
Derinlik:6.92 km